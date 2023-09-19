Древний город Такалик-Абах в Гватемале включили в список ЮНЕСКО

Древний археологический памятник Такалик-Абах внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это третий объект в Гватемале, получивший..

Древний археологический памятник Такалик-Абах внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это третий объект в Гватемале, получивший такой высокий статус.

Такалик-Абах – единственный памятник Мезоамерики, который одновременно сохранил черты культур ольмеков и майя. Город процветал с VIII века до нашей эры по II век нашей эры. Изначально его строения обладали чертами ольмекской культуры. Позже дома уже возводили в стиле, более характерном для цивилизации майя.

[Патрисио Самбрано, представитель ЮНЕСКО в Гватемале]:

«Это место ценно для всего человечества.Важно обратить внимание на гениальную творческую работу людей, которая отражает уникальное и исключительное культурное наследие исчезнувшей цивилизации».

Археологический комплекс находится на высоте 600 метров над уровнем моря на юго-западе Гватемалы. Рядом берут начало две реки. Благодаря этому город был важным торговым пунктом.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Такалик-Абах занимает площадь в 6,5 квадратных километра. На его территории было построено десять площадей, два стадиона для игры в мяч и более 230 сооружений, включая стеллы и скульптуры. В ольмекский и ранний майянский периоды здания строили из гранита. В городе также была ирригационная система. Рядом выращивали какао и добывали обсидиан.

Правительство Гватемалы подало заявку о включении Такалик-Абаха в список Всемирного наследия в 2021 году.

Короткая ссылка на эту страницу: