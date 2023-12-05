Вот такая водяная битва каждый год разгорается в Таиланде. В ход идут шланги, вёдра и пластмассовые..

Водяную битву в Таиланде могут включить в список ЮНЕСКО

Вот такая водяная битва каждый год разгорается в Таиланде. В ход идут шланги, вёдра и пластмассовые пистолеты. Так здесь отмечают Сонгкран – тайский Новый год. Это самый продолжительный праздник в стране.

В эти дни миллионы людей возвращаются в родные места и встречаются со своими семьями. В праздник принято обливать друг друга водой. В древности так призывали дожди, чтобы рис дал хороший урожай. Теперь же ритуал символизирует очищение от всего плохого, что накопилось за год.

ЮНЕСКО может включить этот традиционный праздник в список Всемирного культурного наследия. Агентство ООН также рассмотрит более 50 других заявок. В их числе палестинский стиль средиземноморского танца дабка.

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Дабку исполняют на свадьбах и других торжествах. Танец сопровождается пением и игрой на духовых музыкальных инструментах.

Перу продвигает блюдо севиче. Его готовят из сырой рыбы и других морепродуктов. Рыбу мелко нарезают и 15 минут маринуют в соке лайма. Потом добавляют красный лук или перец. Подают с бататом, кукурузой или маниоком.

Узбекистан подал заявку на включение в список ЮНЕСКО традиционного гончарного ремесла. Это один из старейших видов прикладного искусства в стране. Гончарные изделия создавали почти в каждом городе и селе. Каждое творение уникально.

Есть и коллективная заявка от Азербайджана, Ирана, Узбекистана и Турции. Они надеются, что объектом культурного наследия выберут мусульманский ритуал ифтар. Это вечерний приём пищи во время Рамадана.

Ирак предлагает внести в список ЮНЕСКО традиционный метод строительства озёрных арабов. Они делали мудыфы из стеблей камыша. Такие здания могут простоять десять лет. В них проводят различные мероприятия или селят гостей.

Заседание комитета ЮНЕСКО проходит в Ботсване. Оно продлится до 9 декабря.

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