Огненная харисса – кулинарная традиция, признанная ЮНЕСКО

Бен Али собирает острый перец чили для приготовления хариссы – традиционной тунисской приправы. Её семья управляет фермой в провинции Набуль.

В декабре 2022 года хариссу включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Её описывают как «неотъемлемую часть домашней кухни, а также ежедневных кулинарных традиций тунисского народа».

Красный перец сначала сушат, потом измельчают. Раньше для этого использовали каменные жернова, теперь – ручную кофемолку. В измельчённый перец добавляют приправы и оливковое масло. Затем пасту укладывают в стеклянные банки.

[Бен Али, фермер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Моя цель – создать свою собственную хариссу, ездить по Тунису и продавать её. Надеюсь экспортировать её за границу, чтобы люди во всём мире могли попробовать тунисскую хариссу».

Чахида – хозяйка магазина хариссы. На банках с пастой – её имя.

[Чахида Буфьяд, владелица магазина]:

«Я люблю хариссу. Именно поэтому дала ей своё имя. Я бы не стала называть её своим именем, если бы её не любила. Это часть меня. Как мои дети – часть меня, так и она – часть меня».

Сезон выращивания перца в Тунисе начинается в апреле. Провинция Набуль славится различными сортами красного перца и считается центром традиционного производства хариссы.

Жгучий перец сушат всё лето, а потом продают на рынках круглый год. В конце октября в Набуле проводят ежегодный «Фестиваль хариссы».

Во время праздника женщины продают консервированную приправу из хариссы, а шеф-повара готовят с ней разные блюда.

Харисса также популярна в израильской и европейской кухне. При этом её тунисская версия – самая жгучая.

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