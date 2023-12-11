ЮНЕСКО включило итальянскую оперу в список нематериального культурного наследия

Агентство ООН по культуре приняло решение включить практику итальянского оперного пения в список нематериального культурного наследия..

Агентство ООН по культуре приняло решение включить практику итальянского оперного пения в список нематериального культурного наследия человечества. Заседание ЮНЕСКО прошло в Ботсване, на юге Африки.

Как сообщил комитет, Итальянское оперное пение – это особый способ исполнения, который подразумевает увеличение силы голоса в акустических пространствах, таких как зрительные залы, амфитеатры, арены и церкви.

Также в ЮНЕСКО отметили, что опера Италии связана со специфическими выражениями лица и жестами тела и сочетает музыку, драматургию и актёрское мастерство.

Роберто Аббонданца – итальянский оперный певец и президент Ассоциации оперных артистов «Ассолирика». Он вместе с другими артистами и ассоциациями подал заявку на признание итальянского оперного пения нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО ещё в 2011 году.

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Он надеется, что решение агентства ООН поможет сохранить этот вид искусства.

[Роберто Аббонданца, оперный певец]:«Мы видим, что оно, как многие памятники, приходит в упадок. Его необходимо реставрировать. Для оперы действует такой же принцип».

В знаменитом театре Ла Скала уже отметили решение ЮНЕСКО. Здесь новый сезон открылся премьерой оперы Верди «Дон Карлос».

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