Мюнхенский автосалон: BMW и Mercedes показали предсерийные модели

Очередной концепт-кар BMW дебютирует в преддверии Мюнхенского автосалона. Этот седан первый в новом семействе электромобилей Neue..

[Оливер Ципсе, глава компании BMW]:

«Мы раздвигаем границы, чтобы гарантировать, что идеи не превратятся в несбывшиеся мечты. Вместе мы воплощаем мечты в реальность. И поэтому BMW – влиятельная компания».

Очередной концепт-кар BMW дебютирует в преддверии Мюнхенского автосалона. Этот седан первый в новом семействе электромобилей Neue Klasse. На конвейер он встанет уже в 2025 году.

Длина электромобиля – 4,7 метра, ширина – 2,07 метра, высота – 1,41 метра. Колёсная база увеличилась на три миллиметра – до 2,88 метра. В автомобиле стала больше площадь остекления. Кузов поменял форму. Другие характеристики пока не раскрыты.

[Джеймс Эттвуд, и. о. редактора журнала Autocar]:

«Это не бесполезный концепт-кар. «Новый класс», как его называют в BMW, отсылает к прошлому поколению машин с радикальным дизайном. Это новый способ мышления для BMW. Они полностью переосмысливают свой дизайн».

BMW заявляет, что у нового электромобиля на 30% увеличится запас хода, на 30% ускорится зарядка и на 25% он станет эффективнее.

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Ещё одна громкая премьера – шоу-кар Mercedes. Это первый автомобиль компании на новой модульной платформе с задним приводом. У концепта необычный дизайн экстерьера и интерьера. Запас хода у электрокара – 750 километров. Серийный выпуск намечен на следующий год.

Компания Mini представила Countryman третьего поколения. Это кроссовер с круглым сенсорным экраном. Также дебютирует новый Mini Cooper. Обе модели будут доступны как с электрическим мотором, так и с двигателем внутреннего сгорания.

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