«Город мёртвых» в Ватикане впервые открыли для широкой публики

Ворота Санта-Розы в стене Ватикана теперь открыты для всех желающих. Через них впервые можно попасть в..
Дата загрузки: 2023-11-16
Ранее некрополь был открыт только для заинтересованных учёных и специалистов.[Барбара Джатта, директор Музеев Ватикана]:
«Даже индивидуальный посетитель может прийти без гида, просто воспользоваться этой замечательной образовательной тропой, пройти через этот проход, который позволяет увидеть уникальный археологический объект».
Уникален некрополь тем, что даёт возможность заглянуть в жизнь низших социальных слоёв Древнего Рима, включая рабов, вольноотпущенников и ремесленников.
Во многих случаях были обнаружены погребальные стелы с надписями, которые уточняют личности умерших и их личные истории. Так, один из них был хранителем сцены великого театра Помпеев и должен был заботиться о декорациях.[Леонардо ди Блази, сотрудник Музеев Ватикана]:
«Из надписей мы даже поняли, что некоторые из них, особенно рабы, были собственностью императоров. Часто упоминается их хозяин. В данном случае это император Нерон».
Гробницы датируются периодом с первого по четвертый век нашей эры.
Площадь некрополя – около 1000 квадратных метров. Участок древней дороги Виа Триумфалис, на которой он находится, первоначально проходил за пределами городских стен.
Римское право запрещало как кремацию, так и захоронение умерших внутри городов из соображений безопасности и гигиены.
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