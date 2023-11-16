«Город мёртвых» в Ватикане впервые открыли для широкой публики

Ворота Санта-Розы в стене Ватикана теперь открыты для всех желающих. Через них впервые можно попасть в..

Ворота Санта-Розы в стене Ватикана теперь открыты для всех желающих. Через них впервые можно попасть в Некрополь на древней дороге Виа Триумфалис, где начала работу выставка «Жизнь и смерть при цезарях Рима».

Ранее некрополь был открыт только для заинтересованных учёных и специалистов.

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[Барбара Джатта, директор Музеев Ватикана]:«Даже индивидуальный посетитель может прийти без гида, просто воспользоваться этой замечательной образовательной тропой, пройти через этот проход, который позволяет увидеть уникальный археологический объект».

Уникален некрополь тем, что даёт возможность заглянуть в жизнь низших социальных слоёв Древнего Рима, включая рабов, вольноотпущенников и ремесленников.

Во многих случаях были обнаружены погребальные стелы с надписями, которые уточняют личности умерших и их личные истории. Так, один из них был хранителем сцены великого театра Помпеев и должен был заботиться о декорациях.

[Леонардо ди Блази, сотрудник Музеев Ватикана]:«Из надписей мы даже поняли, что некоторые из них, особенно рабы, были собственностью императоров. Часто упоминается их хозяин. В данном случае это император Нерон».

Гробницы датируются периодом с первого по четвертый век нашей эры.

Площадь некрополя – около 1000 квадратных метров. Участок древней дороги Виа Триумфалис, на которой он находится, первоначально проходил за пределами городских стен.

Римское право запрещало как кремацию, так и захоронение умерших внутри городов из соображений безопасности и гигиены.

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