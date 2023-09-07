Австралия: хоровое пение помогает избавиться от одиночества

Занятия по хоровому пению проходят в австралийском городе Джилонг последние десять лет. Обычно собираются примерно 70..

Занятия по хоровому пению проходят в австралийском городе Джилонг последние десять лет. Обычно собираются примерно 70 человек разного возраста. Для участников пение – это способ общения.

[Мишель Лим, сотрудница организации Ending Loneliness Together]:

«Каждый из нас может почувствовать себя одиноко, и очень важно, чтобы мы смягчали последствия одиночества, устанавливая социальные связи, где бы мы ни находились».

Джессика Уокер страдает синдромом Аспергера. У неё нарушение психического развития, которое создаёт трудности в общении. Для неё этот коллектив стал второй семьёй.

[Джессика Уокер, посетительница занятий]:

«Мне здесь очень нравится, мне нравится выходить из своей скорлупы, мне нравится быть собой. Здесь мне легко быть собой, а снаружи, в обществе, я чувствую давление от необходимости быть как все. Но я не такая, как все, и этим горжусь».

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Рори Уилсон присоединился к хору примерно десять лет назад. К тому моменту он несколько раз пережил инсульт. Сейчас приходит каждую неделю.

[Рори Уилсон, посетитель занятий]:

«Я прихожу сюда по понедельникам и сразу же чувствую, что настроение улучшается. С нетерпением жду, когда приду снова».

Хор помогает пожилым людям общаться друг с другом. Но возрастных ограничений нет. Анастасия Уорден впервые пришла на репетицию в девять лет.

[Анастасия Уорден, посетительница занятий]:

«Я выросла, не зная, что такое семья. Но когда я приходила на хор, здесь у меня была своя бабушка, свои тётя и дядя, и это просто удивительное чувство».

По данным исследований, каждый четвёртый австралиец страдает от одиночества. За десять лет работы хор оказал положительное влияние на многих участников.

[Ким Диллон, дирижёр хора]:

«Некоторые говорят мне, что это единственное, ради чего они могут выйти из дома, и часто это единственное, что останавливало их от самоубийства. Раньше у них не было чувства общности. А здесь они чувствуют себя частью семьи, могут внести свой вклад, ощущают свою сопричастность».

Известно, что пение – хороший способ снять стресс и гармонизировать эмоциональное состояние. Оно положительно влияет на мозг, нервную систему, снимает усталость и переутомление.

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