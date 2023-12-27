В Кении работает первая установка опреснения воды, питающаяся солнечной энергией

В Кении в небольшом в городке Киунге установили первую опреснительную систему на солнечных батареях. Превращение солёной воды в питьевую требует огромных затрат энергии, поэтому обходится дорого.



Над проектом работало некоммерческое отделение дочерней компании Tesla Solar City – Give Power. Цель команды команда инженеров, разработчиков и идейных вдохновителей – «проектировать, создавать и внедрять системы возобновляемой энергии, которые обеспечивают пищей, водой и светом тех, кто в этом больше всего нуждается».

В рыбацком городке Киунга 3500 человек. Им приходилось более часа идти за водой. Это единственный источник на том же канале, в котором купаются животные. Вода там грязная и заражена паразитами, но люди вынуждены её пить и ею мыться.

«У детей в этих деревнях шрамы на животе или коленях, потому что в раны попало много соли. Люди травились этой водой», – пояснил президент компании GivePower Хейс Барнард.

Благодаря использованию солнечных панелей для сбора энергии «солнечная ферма» вырабатывает 50 киловатт энергии для двух водяных насосов, которые работают без перерыва.



«Теперь солнечная водонапорная станция производит достаточно свежей питьевой воды для 3500 человек. По сравнению с большинством систем наземных колодцев, солнечная производит воду более высокого качества, причём долго и без вреда природе», – сообщил представитель компании.



Киунга расположен недалеко от Индийского океана. Опреснительная установка там работает там с 2019 года.

Компания GivePower собирается строить подобные системы в Колумбии и на Гаити.