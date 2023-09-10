Бронированный и электрический: BMW показал свой новый концепт

Итальянская роскошь Maserati – это развивающиеся на ветру волосы и извилистое шоссе на морском побережье. Именно..

Итальянская роскошь Maserati – это развивающиеся на ветру волосы и извилистое шоссе на морском побережье. Именно так бренд класса люкс рекламирует своё авто на выставке IAA Mobility в Мюнхене.

Здесь ожидаешь увидеть много роскошных автомобилей. Но в этом году выставка разочаровала многих. Теперь посетителям придётся смотреть в оба, чтобы увидеть, например, Porsche Mission X – полностью электрический гиперкар будущего.

А это роскошное авто BMW i7 Protection чуть ближе к началу производства. Первые модели, как ожидается, сойдут с конвейера в декабре. Но его концепция скорее не роскошь, а защита пассажиров.

[Йоханес Лашер, представитель BMW]:

«Это первый в мире бронированный автомобиль класса VR9 и VR10, который является полностью электрическим. То есть здесь у нас стандартный BMW 7, но с защитным слоем. Он защищает пассажиров внутри от огнестрельного оружия и взрывов».

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VR9 – это сертификация для бронетехники, которая показывает, что автомобиль выдерживает, например, бронебойные пули.

Стоимость автомобиля BMW пока не раскрывает. Но его целевая аудитория – это высокопоставленные бизнесмены и дипломаты. То есть все, кто может стать мишенью для покушения.

[Йоханес Лашер, представитель BMW]:

«Так что покупатели таких авто – охранные компании, руководители крупных компаний, а также чиновники. Это люди, которые нуждаются в защите от нападений террористов или плохих парней».

Помимо безопасности, суперсостоятельные люди также хотят максимального комфорта во время путешествий. И здесь пригодится этот ультра-широкий экран.

При нажатии кнопки он разворачивается с крыши. Механизм, позволяющий это сделать, создан немецкой фирмой Webasto. Благодаря сенсорной панели также можно регулировать расстояние и угол наклона экрана.

[Ганнс Росенов, представитель Webasto]:

«Все говорят об автомобильных развлечениях, и мы уже видим очень большой спрос на все новые автомобили».

И недостатка в покупателях этих высококлассных технологий не будет.

В то время как мир борется с кризисом стоимости жизни, рынок предметов роскоши, похоже, существует в иной реальности.

Так, отрасль дорогих автомобилей стала более надёжной, чем когда-либо.

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