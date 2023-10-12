В Индии впервые запустили автобусы на водороде

В Индии впервые на дороги выходят автобусы, работающие на водороде. Пока их только два. Они будут..
Дата загрузки: 2023-10-12
Запас хода водородного автобуса – 350 километров. На полную заправку требуется чуть больше десяти минут. Два автобуса должны в совокупности проехать 3000 километров. Потом специалисты оценят производительность, а также износостойкость новой техники.
[Хардип Сингх Пури, министр нефти и природного газа]:
«Наш долг перед следующим поколением – перейти от ископаемого топлива и двигателей внутреннего сгорания к новым зелёным технологиям».
Водородный транспорт считают экологичным, поскольку в процессе его работы выделяется только чистая вода. Однако он менее энергоэффективен, чем электрические автомобили. К тому же в мире пока немного водородных заправочных станций.
В Индии в рамках испытаний к концу года запустят ещё 13 водородных автобусов. Они появятся не только в Нью-Дели, но и в других городах.
Между тем премьер-министр Нарендра Моди поставил перед нефтегазовой промышленностью Индии задачу вырабатывать один миллион тонн водорода в год.
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