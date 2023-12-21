Мауна-Кеа – щитовой вулкан высотой 4205 метров на Большом острове Гавайев. Гора, особенно её вершина, священна..

Вулкан на Гавайях стал камнем преткновения между астрономами и индейцами

Мауна-Кеа – щитовой вулкан высотой 4205 метров на Большом острове Гавайев.

Гора, особенно её вершина, священна для коренных гавайцев, поскольку на ней находятся церемониальные платформы, места захоронений предков и высокогорное озеро, которое, как полагают, обладает целительной силой.

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[Кеалоха Пишотта, активистка]:«Мауна-Кеа – это место, с помощью которого Бог помогает нам, людям, узнать путь на небо».

При этом последние 50 лет путь в небо с вершины исследовали и астрономы. Сегодня здесь построено около десяти обсерваторий-телескопов.

[Шейн Палакат-Нельсен, коренной гавайец]:«Комиссия по землепользованию определила вершину как научный заповедник».

Плоская форма горы, сухой воздух и минимальное световое загрязнение делают вулкан идеальным для астрономии.

[Джон О`Мира, астроном]:«Это щитовой вулкан на острове Гавайи, а Мауна-Лоа, ещё один крупный щитовой вулкан, создаёт над вершиной очень стабильный и плавный поток воздуха».

Дуг Саймонс, директор Института астрономии Гавайского университета, считает, что ни в одном из 50 штатов нет лучшего места, чем Мауна-Кеа.

И активисты, и учёные считают, что гора хранит ответы на загадки Вселенной, но они не пришли к единому мнению о том, как её следует использовать.

В 2019 году коренные гавайцы устроили годовую акцию протеста против строительства здесь нового 30-метрового телескопа. Тысячи людей вышли на акцию и заблокировали дорогу к вершине.

В итоге в 2022 году был создан новый орган управления Мауна-Кеа, в котором ключевые должности занимают коренные гавайцы. Это положило начало новой эре диалога и взаимопонимания.

Сейчас научное сообщество ведёт переговоры о продлении 65-летней аренды Гавайского университета и субаренды земель на вершине, срок действия которых истекает в 2033 году.

А коренные жители призывают закрыть те обсерватории, которые менее продуктивны с научной точки зрения.

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[Шейн Палакат-Нельсен, коренной гавайец]:«Это не обязательно должен быть конфликт. Это не наука против культуры, потому что наша культура – это и есть наука».