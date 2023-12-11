Исландский стартап превращает углекислый газ в каменную породу

Исландский стартап Carbfix стал первым в мире предприятием, которое превращает углекислый газ в каменную породу. Завод работает в Эльфюсе на юго-западе страны. С 2012 года он обезвредил более 90 тысяч тонн CO2.

[Эдда Арадоттир, директор компании Carbfix]:

«Мы растворяем углекислый газ в воде – делаем газированную воду, которую можно пить. Потом впрыскиваем её в недра земли – в конкретную геологическую формацию. Там в результате естественных процессов CO2 превращается в камень и навсегда становится частью каменной породы».

Воду с углекислым газом закачивают в базальтовые вулканические породы. Они как бы связывают СО2, превращая его в плохорастворимые соединения.

[Эдда Арадоттир, директор компании Carbfix]:

«Исландия – хорошее место для разработки и внедрения этой технологии, поскольку она почти вся состоит из базальта. А местные базальты моложе, чем во многих других частях света, поскольку Исландия – вулканический остров, а значит и образования моложе, чем во многих других уголках мира».

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По словам специалистов, базальт в Исландии более пористый. Это значит, что в нём больше пространства, куда можно закачать воду с углекислым газом. Кроме того, при некоторых условиях процесс связывания СО2 проходит быстрее.

[Эдда Арадоттир, директор компании Carbfix]:

«Механизм превращения CO2 в камень – это природный способ хранения углекислого газа. Каменные породы у нас под ногами содержат более 99% всего углерода на Земле. И всего менее 1% содержится в растительности, океане и почве. Конечно, его много в атмосфере, но всё же это менее 1% всего углерода, существующего на Земле».

Сейчас на заводе строят дополнительный терминал. Он будет принимать цистерны с СО2 из других стран Европы. Выйдя на полную мощность, завод сможет перерабатывать три миллиона тонн углекислого газа в год. Первые поставки СО2 из-за рубежа начнутся в 2027-м.

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