От мамонтов до слонов: новая выставка открылась в Нью-Йорке

Всё о слонах можно узнать на новой выставке, которая открылась в Американском музее естественной истории в..

Всё о слонах можно узнать на новой выставке, которая открылась в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Посетителей встречает модель африканского слона в реальную величину, на которой подсвечивается также его скелет. Это крупнейший представитель вида.

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[Лаури Хальдерман, сотрудница музея]:«Мы влюбляемся в слонов, наверное, ещё в детстве. Многие выросли на книгах доктора Сьюза или мультиках «Дамбо» и «Ледниковый период». Взгляните на них: большие бивни, длинный хобот, большие уши, то, как они двигаются. Думаю, не влюбиться в них просто невозможно».

Здесь можно увидеть маленькие модели слонов, которые меняют цвет, а также двигают ушами, если повернуть специальный диск перед витриной. Именно так слоны охлаждают своё тело.

А ещё можно поближе рассмотреть бивни на очень правдоподобной модели самки африканского слона.

[Росс Макфи, сотрудник музея]:«Они как дневник жизни слона. Бивни немного похожи на резцы грызунов тем, что продолжают расти на протяжении всей жизни. И это означает, что, если увидеть срез бивня, то можно сказать, например, когда самка была беременна. Всё это оставляет след на бивне».

Также на выставке можно увидеть карликового слона и его детёныша.

[Росс Макфи, сотрудник музея]:«Слоны могут общаться разными способами. Они трубят, издают всевозможные вокализации. Но они также могут использовать так называемую инфразвуковую связь. Ухо человека не может уловить эти волны, а слоны могут. Они общаются друг с другом с помощью звуковых волн, которые на самом деле передаются через землю».

Цель выставки – рассказать о прошлом, настоящем и будущем слонов. Посетители получают представление о видах, которые уже вымерли, а также о том, какие слоны остаются на нашей планете и какова их роль в экосистемах.

Также можно узнать, насколько сложно выжить таким большим животным и сколько воды и еды им нужно каждый день, как они передвигаются и в чём заключается конфликт между человеком и этими огромными животными.

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[Лаури Хальдерман, сотрудница музея]:«Итак, мы поднимаем вопросы, над которыми, я думаю, всем нам стоит задуматься. Насколько мы хотим будущего, в котором всё ещё есть слоны, и что нам нужно сделать, чтобы они могли выжить?»