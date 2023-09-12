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Гонки на пенни-фартингах прошли на северо-западе Англии

Гонки на пенни-фартингах прошли на северо-западе Англии

Гонщики со всего мира собрались на северо-западе Англии, чтобы помериться силами в мастерстве, выносливости и храбрости...

Дата загрузки: 2023-09-13

Гонки на пенни-фартингах прошли на северо-западе Англии
Гонщики со всего мира собрались на северо-западе Англии, чтобы помериться силами в мастерстве, выносливости и храбрости. Здесь проходит международная велогонка на пенни-фартингах. Это старинные велосипеды с большим передним колесом и маленьким задним.

В небольшой город Натсфорд к югу от Манчестера приехали со всего мира, включая Германию и Новую Зеландию. Соревнование продолжалось три часа по центральным улицам города.

Культовый велосипед изобрёл Джеймс Старли в 1871 году. Своё название получил благодаря сходству с двумя британскими монетами: пенни и гораздо меньшим фартингом.

Пенни-фартинги были первыми транспортными средствами, которые стали называть велосипедами. Нынешнее название появилось позже. Его стали использовать, чтобы различать их и современные велосипеды.

Примечательно, что научиться кататься на пенни-фартинге не так-то просто. Нужны подготовка и тренировки.

Дело в том, что руль, педали и большое колесо составляют жёсткую конструкцию. При нажатии на педали центр тяжести постоянно смещается. Нужно регулировать его с помощью руля. При этом, если затормозить слишком резко, можно кувыркнуться вперёд.
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