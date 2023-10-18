Динозавр и Рембрандт: в Лондоне проходит ярмарка Frieze Masters

Хотите динозавра? На арт-ярмарке Frieze Masters в Лондоне этот скелет стал настоящей звездой экспозиции. Он полный..
Дата загрузки: 2023-10-18
Он полный примерно на 70%. Возраст – 66-68 миллионов лет.
Недостающие окаменелые кости были распечатаны на 3D-принтере.
Сколько же придётся заплатить, чтобы этот гигант оказался в вашей гостиной? Всего каких-то 20 миллионов долларов.
Динозавр стал одним из тысяч товаров, представленных на ярмарке. Их разделили на две секции: созданные до 2000 года и современное искусство.
[Натан Клементс-Гиллеспи, директор Frieze Masters]:
«Каждый должен прийти на Freeze Masters, чтобы взглянуть на искусство прошлого через призму настоящего».
Более 140 галерей со всех уголков земного шара показывают свои лучшие и самые востребованные произведения искусства.
В числе классических – работы Яна Брейгеля Старшего и Рембрандта Ван Рейна.
Также есть галерея, которая посвящена работам женщин-художниц.
[Камилла Морино, куратор выставки]:
«Впервые на ярмарке раздел посвящён только женщинам-художницам. Думаю, это шаг вперёд».
Ярмарка считается платформой, которая позволяет представить свои товары всем коллекционерам и музеям. Она проходит в выставочном центре Regent’s Park в Лондоне.
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