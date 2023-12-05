Редкую книгу из библиотеки Джейн Остин выставили на аукцион в Нью-Йорке. Лот оценивают в 100-150 тысяч..

Редкую книгу из библиотеки Джейн Остин выставили на аукцион в Нью-Йорке

Редкую книгу из библиотеки Джейн Остин выставили на аукцион в Нью-Йорке. Лот оценивают в 100-150 тысяч долларов.

Книга называется «Литературные курьёзы». Её автор – Исаак Дизраэли. Своей живой манерой письма он сумел пробудить интерес к литературе у многих читателей.

Джейн Остин пользовалась обширной библиотекой отца. Но у неё было примерно 20 личных книг. В их число входили и «Литературные курьёзы». На титульном листе есть надпись, сделанная рукой писательницы. Также на некоторых страницах остались следы карандаша. Джейн Остин подчёркивала некоторые слова.

[Калика Сэндс, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Писательница подчеркнула в книге места, где говорится о том, что священник должен обладать приятной и благородной наружностью, а также о роли священнослужителей в обществе.

В 1801 году дом отца писательницы был продан. В то же время распродали имущество, включая книги.

На аукцион также выставлены первые издания всех опубликованных романов Джейн Остин.

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