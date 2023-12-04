Пряничный город представили на рождественской выставке в Лондоне

Целый пряничный городок построили к Рождеству британские архитекторы, инженеры и дизайнеры. Здесь и яркие домики, и..

Целый пряничный городок построили к Рождеству британские архитекторы, инженеры и дизайнеры. Здесь и яркие домики, и мосты, и поезда, и даже стадион, вдохновлённый римским Колизеем. Всё это можно увидеть на рождественской выставке в торговом центре «Уестфилд» в Лондоне.

В этом году тема проекта – вода.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Мелисса Вулфорд, директор Музея архитектуры]:«Вода и город – важная тема, поскольку многие города сталкиваются с наводнениями и серьёзными проблемами с водоснабжением. Архитекторы в этом году учли существование городских водных артерий. Они построили дома вдоль каналов и даже продумали, что делать, когда уровень моря поднимется: в этому случае нужны либо плавучие, либо подводные города».

Для воплощения своих идей архитекторы использовали пряники, крем, леденцы и мармелад.

[Алекс Пирсон, архитектор]:«Мы создали вот такие шарообразные структуры. Люди могли бы жить внутри них. Эти структуры сделаны из элементов, похожих на морские звёзды. Они собраны вместе, чтобы создать своего рода структурное единство. Все как бы держатся друг за друга, образуя единую структуру».

Хотя весь город создан из съедобных деталей, но съесть ничего не получится.

[Кася Циолковска, архитектор]:«Я бы с удовольствием это съела, но мы приготовили продукты по особому рецепту. Все постройки должны продержаться четыре-пять недель, пока идёт выставка. Так что всё это довольно твёрдое, и мы не можем это съесть».

В проекте участвовали 100 специалистов. Выставка продлится до 7 января. Потом все творения либо раздадут на память архитекторам и дизайнерам, либо отправят в компост.

Короткая ссылка на эту страницу: