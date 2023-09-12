Велосипедные дорожки в центре Мюнхена – непривычно оживлённые. Дело в том, что в городе проходит автосалон..

Электрические велосипеды и скутеры на выставке IAA Mobility в Мюнхене

Велосипедные дорожки в центре Мюнхена – непривычно оживлённые.

Дело в том, что в городе проходит автосалон IAA Mobility, во время которого можно протестировать все виды представленных велосипедов и других двухколёсных и трёхколёсных транспортных средств. Для них появилось новое название – электромобильность.

[Джеймс Аттвуд, редактор журнала Autocar]:

«Рынок электрических велосипедов значительно вырос и меняется очень быстро. Интересно, насколько быстро развивается технология. Изначально мы видели много китайских фирм, предлагающих относительно простые вещи, много обычных двигателей и деталей. Но в последние годы участвует больше крупных технологических фирм».

Компания Bosch не упустила возможности представить свою новинку. Это Performance Line SX – самый лёгкий электромотор для велосипеда, который когда-либо делал немецкий бренд. Он весит чуть больше двух килограммов и предназначен для спортивных велосипедов.

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А тайваньская компания Gaius Automotive переключилась с электромобилей на грузовые скутеры. Её Rapide-3 может проехать на одной зарядке 180 километров. Грузоподъёмность – 200 килограммов. Стоимость – 11 тысяч евро.

[Еньлэн Чан, представительница компании Gaius Automotive]:

«Мы знаем, что трёхколесные автомобили могут легко перевернуться на поворотах на большой скорости или при полной загрузке. Но с нашим стабилизатором транспорт сможет маневрировать и поворачивать более плавно и легко».

Для тех, кто предпочитает педали, Fulpra Motors предлагает грузовые велосипеды с более высокой полезной нагрузкой – 350 килограммов.

[Джеймс Аттвуд, редактор журнала Autocar]:

«Раньше приходилось крутить педали ногами. Но теперь есть электрический двигатель, который немного помогает. Это действительно меняет методы дизайна велосипедов, а также их грузоподъёмность».

Ещё одна компания городской мобильности – шведская Stilride. Она создала лёгкий электромотоцикл. Его корпус изготовлен из одного сложенного листа нержавеющей стали.

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