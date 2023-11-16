Портрет «платиновой блондинки» Хичкока выставят на торги в Лондоне

Портрет британской актрисы Мадлен Кэрролл, которую считали первой «блондинкой Хичкока», выставят на аукцион. За него планируют выручить 60-87 тысяч долларов.

Венгерский художник Филипп Алексис де Ласло написал портрет в 1935 году. В том же году Кэрролл снялась в шпионском триллере Альфреда Хичкока «39 шагов».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Питер Браун, представитель Christie’s]:«Это работа венгерского художника Филиппа де Ласло – портретиста, известного во всей Европе. Он изобразил Мадлен Кэрролл – одну из величайших кинозвезд того времени. Портрет был написан в 1935 году, когда она сыграла в фильме Альфреда Хичкока «39 шагов», который принёс ей мировую известность. Вероятно, она была первой платиновой блондинкой Хичкока. За ней последовали Грейс Келли и другие».

Кэрролл также снялась в фильме Хичкока «Секретный агент» 1936 года. Вскоре после этого она стала одной из самых высокооплачиваемых актрис своего времени.

Портрет выставят на торги в рамках продажи предметов британского и европейского искусства Christie’s 14 декабря. Это будет «Классическая неделя» аукционного дома в Лондоне.

[Питер Браун, представитель Christie’s]:«Ласло написал его в 66 лет. На тот момент он был очень авторитетным портретистом, но ему очень хотелось написать её, потому что она была звездой. Он вдвое уменьшил свою обычную комиссию и да, он был от неё в восторге. В его дневнике записано, что она была достойна чего-то поистине выдающегося».

Первоначально картина находилась в личной коллекции Кэрролл. Затем её передали её помощнице, в семье которой она оставалась до прошлого года. Затем её приобрёл нынешний владелец из Испании.

Торги в рамках «Классической недели» пройдут с 9 по 13 декабря.

Короткая ссылка на эту страницу: