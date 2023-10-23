Детёныш жирафа родился в зоопарке в Калифорнии

Оклендский зоопарк в штате Калифорния отпраздновал пополнение в стаде жирафов. В специальном вольере появились Киджи и..

Оклендский зоопарк в штате Калифорния отпраздновал пополнение в стаде жирафов. В специальном вольере появились Киджи и её детёныш – самка Кенди.

Вес малышки 68 кг, рост – 1,9 метра. У Киджи – это первый детёныш.

Кенди здорова и ходит по пятам за мамой. Они будут вместе в отдельном вольере две недели. Считается, что так лучше для мамы и детёныша.

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Период беременности у жирафов длится 14-15 месяцев. Обычно самка рождает одного детёныша, причём стоя, из-за чего новорождённый детёныш падает с двухметровой высоты. Но уже через час уверенно стоит на ногах, а спустя несколько часов бегает. К стаду присоединяется через две-три недели. С мамой детёныш остаётся примерно полтора года.

В дикой природе жирафы живут около 25 лет, в неволе – до 35.

Жирафы находятся под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания и браконьерства.

Оклендский зоопарк сотрудничает с природоохранными организациями в Кении и местными сообществами в Африке. Так,он пытается уменьшить конфликты между человеком и дикой природой ради сохранения многих видов, включая и жирафов.

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