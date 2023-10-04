В Индонезии родился редкий суматранский носорог

Детёныш суматранского носорога, находящегося на грани исчезновения, появился на свет в индонезийском национальном парке Уэй Камбас...

Детёныш суматранского носорога, находящегося на грани исчезновения, появился на свет в индонезийском национальном парке Уэй Камбас. Малыш родился 30 сентября. Об этом сообщило Министерство охраны окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии.

Новорожденный детёныш – третье потомство пары суматранских носорогов. Мать зовут Рату, отца – Андалас. Ему 22 года. Он родился в зоопарке города Цинциннати в США.

Первый детёныш у пары появился на свет в 2012 году, а через четыре года появилась малышка Делайла.

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Теперь в зоопарке проживает девять суматранских носорогов. Это большое достижение для сохранения вымирающего вида.

Суматранские носороги – самые маленькие по сравнению с другими видами носорогов. Они высотой не больше полутора метров. Весят от 500 до 960 килограммов. У суматранских носорогов два рога: один 15-25 см длиной, второй недоразвитый.

Суматранский носорог – единственный азиатский носорог с двумя рогами. Он находится под угрозой исчезновения. Согласно данным 2019 года, в дикой природе осталось менее 80 таких носорогов. К сокращению вида привело браконьерство ради рогов, а также потеря среды обитания на его родине – острове Суматра.

Повадки животных мало изучены, поэтому им трудно создать условия для размножения в неволе. Обычно суматранские носороги держатся особняком кроме периода, когда самка воспитывает детёныша.

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