На этих кадрах – землетрясение магнитудой 6,8 в Марокко. Видео снял гость предсвадебных гуляний в одной..

Марокко: свадьба спасла людей от гибели во время землетрясения

На этих кадрах – землетрясение магнитудой 6,8 в Марокко. Видео снял гость предсвадебных гуляний в одной из деревень.

Здесь пострадал только один человек. Это восьмилетний мальчик, которому на голову упал камень.

В тот вечер пятницы праздник на открытом воздухе заставил почти всех в этом посёлке выйти из своих домов. Это спасло людям жизнь, ведь подземные толчки превратили их дома их глинобитного кирпича в руины.

Спустя почти неделю после бедствия жених Мохаммед, который живёт в соседней деревне, вспоминает, как беспокоился о своей будущей жене Хабибе.

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[Мохаммед Будад, жених]:

«Связи не было, я не мог ей дозвониться. Чтобы позвонить, нужно было взобраться на вершину горы. Вообще не было связи. Я не знал, о ком беспокоиться: о невесте или о родственниках. Все ушли из дома».

Отец невесты говорит, что на предсвадебных гуляньях было более 600 человек. Они установили большой навес для гостей. Теперь его используют как укрытие для людей, которые лишились домов.

[Мохамед Аджир, отец невесты]:«Сейчас мы живём и спим с нашими семьями на улице, в холоде. Надеемся, чиновники помогут нам чем угодно: полотенцами, едой и остальным».

Жители обеих деревень теперь делятся скудными запасами продуктов и других вещей, надеясь на помощь. Особенно учитывая, что в ближайшие дни должно похолодать.

Это землетрясение стало самым смертоносным для страны за десятки лет. Число жертв уже приближается к трём тысячам.

Между тем, король Марокко Мохаммед VI посетил больницу в Марракеше и поговорил с пострадавшими.

Монарх также сдал кровь в Университетской больнице и поблагодарил Испанию, Катар, Великобританию и Объединённые Арабские Эмираты за отправку помощи.

Марокко не приняло предложения о помощи со стороны Италии, Бельгии, Франции и Германии, поскольку решило получать поддержку только от государств, с которыми у него есть тесные отношения.

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