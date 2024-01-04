Более 100 человек погибли во время взрыва на церемонии рядом с кладбищем в городе Керман на..

Двойной взрыв в Иране во время церемонии: около 100 погибших, более 200 раненых

Более 100 человек погибли во время взрыва на церемонии рядом с кладбищем в городе Керман на юге Ирана. Ещё более 200 получили ранения.

Люди пришли на церемонию, посвящённую четвёртой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Он был убит в Багдаде 3 января 2020 года в результате целенаправленного авиаудара ВВС США.

Как сообщается, первый взрыв прогремел около трёх часов дня в гуще процессии. Спустя 20 минут, когда на место прибыли люди для оказания помощи, сдетонировала вторая бомба.

Ни одна организация пока не взяла ответственность. При этом власти Ирана назвали произошедшее терактом.

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По одним данным, взрывы произошли недалеко от могилы Сулеймани. Другие СМИ пишут, что они прогремели во время прохождения процессии вдоль мечети Сахеб аль-Заман.

[пострадавшая]:«Внезапно я почувствовала жжение на спине. Когда я попробовала пошевелиться, то не смогла. Я просто помню, что услышала звук взрыва».

Президент Ирана Эбрагим Раиси обвинил в инциденте Израиль, а глава иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» возложил ответственность на Израиль и США.

При этом Белый дом заявил, что не увидел никаких признаков того, что за взрывами стоят израильские силы.

Этот инцидент уже назвали самым смертоносным в истории Исламской Республики.

Несколько стран, в том числе Россия и Турция, осудили нападения, а Генеральный секретарь ООН призвал привлечь виновных к ответственности.

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