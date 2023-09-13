В Австралии строят многоэтажку из древесно-полимерных композитов

Без металлических конструкций и бетона строят это многоэтажное здание в австралийском городе Лонсестон. Вместо традиционных материалов..

Без металлических конструкций и бетона строят это многоэтажное здание в австралийском городе Лонсестон. Вместо традиционных материалов используют дорогие древесно-полимерные композиты, или ДПК. Проект обойдётся в 19 миллионов долларов.

[Майкл Ли, сотрудник компании Cusp Building Solutions]:

«Я очень горжусь этим зданием, его экологичностью и специализированным способом постройки. Выглядит великолепно».

Искусственную древесину делают из стружки эвкалиптовых деревьев и мономеров – низкомолекулярного вещества. Получается материал такой же прочный, как бетон или сталь.

[Майкл Ли, сотрудник компании Cusp Building Solutions]:

«Мы используем древесину, предназначенную для производства стружки. Раньше её отправляли в Китай, где из неё делали бумагу».

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Исследователи из Университета Тасмании десятилетиями изучали свойства искусственной древесины.

[Луиза Уоллис, сотрудница Университета Тасмании]:

«Мы прошли через период изучения и проверку концепции, а теперь близки к тому, чтобы создать конкуренцию на рынке».

ДПК стоит на треть дороже бетона или стали. Зато строительство идёт быстрее.

[Маркус Перкинс, директор компании Fairbrother Builders]:

«Скорость строительства нас очень удивила. Мы возвели пять этажей из древесно-полимерных композитов за три месяца. Строительство из бетона и стали заняло бы вдвое больше времени».

Доски из древесно-полимерных композитов не гниют, не плесневеют, не деформируются и не трескаются. Они экологичны, поскольку качественные полимеры не пахнут и не выделяют в атмосферу вредные летучие вещества. При этом такой материал не поддерживает горение. ДПК-досками отделывают влажные помещения, а также из них строят террасы, причалы и другие сооружения.

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