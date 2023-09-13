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До 100 км/ч за 0,956 секунды: электрический болид побил рекорд скорости

До 100 км/ч за 0,956 секунды: электрический болид побил рекорд скорости

От ноля до сотни – за 0,956 секунды. Этот новый мировой рекорд скорости установили студенты из..

Дата загрузки: 2023-09-13

До 100 км/ч за 0,956 секунды: электрический болид побил рекорд скорости

От ноля до сотни – за 0,956 секунды. Этот новый мировой рекорд скорости установили студенты из Швейцарии. Они построили электрический болид, способный разгонятся до ста километров в час быстрее всех существующих автомобилей.

Испытания прошли на военном аэродроме в Дюбендорфе недалеко от Цюриха.

[Элой Розет, руководитель команды AMZ Racing]:
«Мы проделали это три раза, поэтому вполне уверены, что машина может так разгоняться стабильно».

Болид весит всего 140 килограммов. Четыре электромотора в сумме выдают 326 лошадиных сил. Не потерять сцепление с дорогой автомобилю помогает специальный механизм, работающий как пылесос. Он буквально прижимает болид к земле.

Представители Книги Гиннесса уже подтвердили мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежит студентам из Германии. В прошлом году их электромобиль разогнался до 100 километров в час за 1,46 секунды.
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