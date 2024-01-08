Вырвало дверь запасного выхода: все Boeing 737 Max 9 проходят проверку

В американском Портленде проверяют самолёт Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines. При наборе высоты у него вырвало дверь запасного выхода. К счастью, лайнер удалось посадить. Никто из 177 людей на борту не пострадали.

Дверь оторвало через 35 минут после вылета. Произошла резкая разгерметизация салона. В итоге пассажиры до посадки пользовались кислородными масками. Катастрофических последствий удалось избежать, поскольку на тот момент все пассажиры были пристёгнуты. Кроме того, самолёт поднялся только на 5000 метров, после чего начал резкое снижение.

Если бы самолёт полностью набрал высоту, а это больше 10 километров, тогда разгерметизация произошла бы намного быстрее, из-за чего могло засосать уже не пристёгнутых людей. Кроме того, температура наверху за бортом обычно достигает минус 57 градусов по Цельсию.

Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию самолётов модели Boeing 737 Max 9, чтобы произвести проверки. Такие же решения также приняли в Европе и Турции.

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Пострадавшему самолёту было всего два месяца. То есть вопроса износа материала не стоит. Речь идёт о производственном браке.

Национальный совет по безопасности на транспорте заявил, что оторвавшуюся дверь также нашли. Она упала на задний двор одного из домов, над которыми пролетал самолёт. При этом жители окрестностей немного переживали.

[Дебора Цина, местная жительница]:«Сегодня утром я слушала новости, и они показали мой район в национальных новостях. Я вышла на задний двор и огляделась. У меня на заднем дворе растут секвойи, я посмотрела на деревья. Это что-то большое, размером с холодильник. Если это упадёт на дерево или крышу, то ущерб будет большим».

Между тем, приостановлена эксплуатация 171 самолёта Boeing. В итоге Alaska Airlines в воскресенье отменила 170 рейсов, что затронуло почти 25 000 пассажиров. Ожидается, что перебои в полётах продлятся как минимум до середины недели. В воскресенье United Airlines отменила 230 рейсов, или 8% запланированных вылетов.

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