Организация Объединённых Наций обратилась с призывом выделить на гуманитарную помощь в 2024 году 46 миллиардов долларов...

Сколько денег запросила ООН на гуманитарную помощь на 2024 год

Организация Объединённых Наций обратилась с призывом выделить на гуманитарную помощь в 2024 году 46 миллиардов долларов. Она пойдёт миллионам людей, пострадавшим от кризисов по всему миру, в том числе на оккупированных палестинских территориях и в Судане.

Во время пресс-конференции глава ООН по чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что в следующем году в поддержке будут нуждаться почти 300 миллионов человек. Это жители регионов, пострадавших от конфликтов, климатических чрезвычайных ситуаций и экономических факторов.

В их числе – более 74 миллионов человек в Восточной и Южной Африке. В том числе в Судане, который погряз в кризисе.

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[Мартин Гриффитс, координатор чрезвычайной помощи ООН]:

«В 2024 году в мире будет 300 миллионов нуждающихся. Мы их подсчитали, составили списки, проанализировали, посмотрели, кто в чём будет нуждается. Людей, которым потребуется помощь, будет 300 миллионов».

При этом Гриффитс отметил, что другие организации, в том числе Красный Крест и национальные общества Красного Креста, подали свои собственные заявки на финансирование.

Одновременно гуманитарная система столкнулась с серьёзной нехваткой средств. Как сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, в прошлом году профинансировали чуть более трети из 57 миллиардов долларов, необходимых для оказания помощи.

Гриффитс назвал это «самым большим дефицитом финансирования за последние годы». Он сказал, что было трудно сократить сумму для 2024 года и обеспечить, чтобы заявки агентств по оказанию помощи были «реалистичными и целенаправленными».

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