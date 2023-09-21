«Пришёл, увидел и встретил свою гибель»: выставка о жизни Цезаря открылась в Амстердаме

«Пришёл, увидел, победил». Эта фраза Юлия Цезаря стала крылатой. Знаменитый полководец присоединил к Риму огромные территории. Многие знают о нём, как и о талантливом политике. Но некоторые аспекты его жизни остаются в тени.

На новой выставке в Амстердаме постарались рассказать более полную историю: от восхождения Юлия Цезаря на вершину власти до внезапного падения, когда заговорщики убили его на заседании сената. Название экспозиции символично: «Пришёл, увидел и встретил свою гибель».

[Анабелль Бирни, директор музея]:

«Память о Цезаре можно увидеть в самых разных проявлениях. Например, во «Дворце Цезарей» в Лас-Вегасе, в названии салата «Цезарь» или в комиксах. Но вы нигде не увидите его целостный образ».

Выставку разделили на девять частей. Всего экспонатов – 150. Они отражают главные события в жизни Цезаря. Гости узнают о политическом подъёме и военных победах полководца, а также о том, что он был неплохим литератором. Его сочинения простые и ясные, поэтому считаются классикой древнеримской литературы.

[Наташа Виман, куратор выставки]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Юлий Цезарь – не единственный римский политик, ставший жертвой покушения. Но его убийство стало самым известным в политической истории. Организаторы выставки считают, что личность Цезаря остаётся интересной и сейчас – спустя 2000 лет после его смерти.

Выставка продлится до 20 мая следующего года.

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