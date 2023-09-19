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Мумии предполагаемых инопланетян просветили на томографе

Мумии предполагаемых инопланетян просветили на томографе

Мексиканские врачи провели лабораторные исследования двух мумий, предположительно внеземного происхождения. На прошлой неделе их представил парламенту..

Дата загрузки: 2023-09-19

Мумии предполагаемых инопланетян просветили на томографе
Мексиканские врачи провели лабораторные исследования двух мумий, предположительно внеземного происхождения. На прошлой неделе их представил парламенту Мексики журналист и уфолог Хайме Моссан. Под присягой он заявил, что останки принадлежат инопланетянам.

Сейчас мумии исследуют сотрудники Научно-исследовательского института медицинских наук Министерства военно-морского флота Мексики.

[Хосе де Хесус Салсе Бенитес, директор института]:
«Сначала мы сделали компьютерную томографию, потом – простой рентген, а после – рентгеноскопию. В ходе трёх исследований мы изучали структуру скелетов. Нам удалось определить, что это целостные скелеты, а не собранные из разных элементов».

По словам учёных, черепа естественным образом присоединены к шейным позвонкам и нет никаких признаков того, что черепную коробку собрали из разных костей. Исследователи также увидели внутри одной мумии что-то похожее на яйца с эмбрионами. Кроме того, обнаружили имплантаты из кадмия и осмия.

Мумии были найдены в 2017 году в Перу. Они небольшого размера. У них удлинённые головы и по три пальца на руках. Моссан сказал, что возраст одной мумии – 700 лет, другой – 1800. Уфолог также утверждает, что исследователи из Автономного национального университета Мексики изучили их ДНК. Как оказалось, она не совпадает с ДНК человеческих существ.

Демонстрацию необычных останков раскритиковали некоторые учёные, назвав это фальсификацией. Кроме того, появились вопросы у правительства Перу. Оно недоумевает, каким образом удалось вывезти мумии из страны, не уведомив властей.

В связи с этим в Перу началось уголовное расследование. Моссан заявил, что не сделал ничего противозаконного и в своё время всё раскроет.
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