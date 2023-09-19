Этот камптозавр жил в конце юрского периода, примерно 150 миллионов лет назад. А теперь его скелет..

Скелет динозавра, сохранившийся на 80%, выставят на аукцион в Париже

Этот камптозавр жил в конце юрского периода, примерно 150 миллионов лет назад. А теперь его скелет уйдёт с молотка. Редкий лот выставят на аукцион в Париже 20 октября. Но сначала его покажут публике.

Кости травоядного динозавра нашли в 90-х годах прошлого века на частной территории в американском штате Вайоминг. В 2000 году скелет собрал палеонтолог Барри Джеймс. В честь него камптозавра назвали Барри.

[Александр Жикелло, аукционист]:

«Крупные ископаемые окаменелости находят повсюду. Их приходится скрупулёзно восстанавливать, собирать воедино, придавая форму скелета. А это долгая и кропотливая работа, требующая много энергии и времени. Поэтому подобные большие экземпляры редко встречаются на рынке».

Высота скелета – 2 метра 10 сантиметров, длина – пять метров. Камптозавры весили 700-800 килограммов. У них не было брони или рОга для защиты от хищников. Зато было несколько рядов зубов.

[Александр Жикелло, аукционист]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это чрезвычайно хорошо сохранившийся экземпляр, что встречается довольно редко. Например, череп сохранился на 90%, а остальная часть (скелета) – на 80%. Это большая редкость».

Более 20 лет камптозавр Барри хранился в коллекции американского нейробиолога и астрофизика. Он выставлял его в своей резиденции в Колорадо до 2022 года. Потом скелет выкупила итальянская исследовательская компания. Вскоре у Барри появится новый владелец.

Аукционисты отмечают, что в мире за год на торги выставляют не более трёх динозавров. За этот экземпляр рассчитывают выручить до одного миллиона 200 тысяч евро.

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