Вот так выглядела девушка из племени инков, которую 500 лет назад принесли в жертву. Её лицо..

Учёные воссоздали лицо девушки, принесённой в жертву 500 лет назад

Вот так выглядела девушка из племени инков, которую 500 лет назад принесли в жертву. Её лицо воссоздали учёные из Перу и Польши. Этому предшествовали 28 лет исследований и анализа.

Мумию девушки в 1995 году нашёл американский антрополог и археолог Йохан Рейнхард. Она обнажилась в результате таяния ледников на стратовулкане Ампато, который находится в ста километрах от Арекипы на юге Перу. Останки девушки были захоронены на высоте 6000 метров над уровнем моря.

У мумии несколько имён – Леди Ампато, Ледяная дева и Хуанита.

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[Йохан Рейнхард, археолог]:

«Видеть лицо Хуаниты таким, каким оно было при жизни, – это трудноописуемое чувство. Я нашёл мумию на высоте более 6000 метров, и её лицо было высушено, поскольку ткань, закрывавшая его, разорвалась, когда она вместе с погребальной утварью упала в кратер».

Тело девушки хорошо сохранилось, поскольку было заморожено. Исследователи даже узнали, что Хуанита незадолго до смерти ела овощи. Но лицо сильно пострадало, поэтому воссоздать его было трудно.

Хуанита умерла примерно в 1480 году. Ей было лет 14 или 15.

[Дагмара Соха Вице, сотрудница Варшавского университета]:«Было сделано две томографии мумии. Одна в США, а другая в Арекипе. Мы обнаружили, что Хуанита умерла от удара по голове».

Инки часто приносили в жертву детей и подростков. Убивали ударом по голове либо душили, или хоронили заживо. По словам учёных, Хуаниту принесли в жертву, чтобы избежать какого-то стихийного бедствия.

Империя инков существовала с XI по XVI век нашей эры. Занимала территории современных Перу, Боливии и Эквадора, а также частично Аргентины, Чили и Колумбии.

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