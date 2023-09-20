Моду в стиле африканского народа йоруба показали в Лондоне

Толу Кокер известна тем, что создаёт наряды, посвящённые стилю африканского народа йоруба. Британско-нигерийский дизайнер представила свою..

[Толу Кокер, дизайнер]:

«Коллекция называется IRAPADA. В переводе с языка йоруба это означает «искупление». Речь идёт о возвращении к самому себе. Часто бывает так, что, потеряв что-то, нужно вернуться к своим корням. И это то, что я хотела выразить».

Толу Кокер известна тем, что создаёт наряды, посвящённые стилю африканского народа йоруба. Британско-нигерийский дизайнер представила свою коллекцию на неделе моды в Лондоне.

Разнообразная коллекция включает шорты и юбки в сочетании с корсетами, а также брюки нейтральных цветов.

Народ йоруба – этническая группа из Западной Африки. Толу Кокер родилась в Великобритании в семье нигерийцев, поэтому для неё важно, чтобы в показе участвовали чернокожие модели.

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При этом многие наряды сделаны из отходов текстильной промышленности.

[Толу Кокер, дизайнер]:

«БольшАя часть коллекции – это отходы производства. У меня много поставщиков тканей по всему миру. Иногда приходится звонить им и спрашивать, есть ли что-нибудь для меня».

Кокер – участница программы Британского совета моды, которая уже 30-й год предоставляет финансовую поддержку и наставничество начинающим дизайнерам.

[Толу Кокер, дизайнер]:

«С финансовой точки зрения создавать одежду трудно, но я думаю, что поддержка в рамках программы, действительно, меняет жизнь, поскольку нужны возможности, чтобы рассказать свои истории. Многие модели – мои ровесники. Также работали мои друзья. Все вливались в процесс и понимали, что это не только моё дело, это наше дело».

Лондон стал вторым после Нью-Йорка городом, где прошла Неделя моды в рамках мирового сезона показов коллекций весна-лето 2024 года. Следующие города – Милан и Париж.

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