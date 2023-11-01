Невозможную геометрию Эшера показали на выставке в Риме

Этот образный и парадоксальный мир создал нидерландский художник-график Мауриц Корнелис Эшер. В нём сочетаются искусство, математика,..

Этот образный и парадоксальный мир создал нидерландский художник-график Мауриц Корнелис Эшер. В нём сочетаются искусство, математика, физика и дизайн. Около 300 работ, включая самые известные произведения Эшера, представили на выставке в Риме.

Экспозиция работает во дворце Палаццо Бонапарте. Она приурочена к столетию первого визита голландского художника в итальянскую столицу в 1923 году.

Итальянский пейзаж многие годы был главным источником вдохновения для литографий и гравюр Эшера.

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[Федерико Джудисандреа, куратор выставки]:

«Эшер известен своими пространственными парадоксами. Мы все знаем его невозможные конструкции, на которые смотришь и говоришь: «Невозможно, чтобы вода всегда текла в одном и том же направлении или чтобы, поднимаясь по лестнице, вы всегда приходили в одну и ту же точку»».

В своём творчестве Эшер перешёл от пейзажной живописи к так называемым «внутренним видениям», как любил называть их художник.

Часть его работ представляет собой картины в стиле мавританской мозаики, на которых один узор, состоящий из насекомых, птиц, рыб или рептилий, переходит в другой. Такой стиль он назвал «метаморфозой».

В его фантастическом мире ящерица может постепенно стать ячейкой улья, а рыба может превратиться в птицу, которая, в свою очередь, превращается в куб, а затем в крышу.

Постепенно Эшер начал всё больше и больше объединять своё искусство с математическими, физическими и геометрическими формами.

[Федерико Джудисандреа, куратор выставки]:«Он приблизил искусство к науке, объединив эти два мира. Он говорил: «Художники считают меня математиком, а математики считают художником»».

Он тесно сотрудничал с математиками и другими учёными, что стало огромным источником вдохновения для его исследований невозможных структур, оптических иллюзий и представлений о бесконечности.

Выставка продлится до 1 апреля следующего года.

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