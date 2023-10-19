В Музее дизайна в Лондоне посвятили выставку скейтбордам

Эту мини-рампу для скейтборда только что установили в Музее дизайна в Лондоне. Накатавшись вдоволь, гости могут..

Эту мини-рампу для скейтборда только что установили в Музее дизайна в Лондоне. Накатавшись вдоволь, гости могут пройти в зал и проследить эволюцию роликовой доски на новой выставке.

Изюминкой экспозиции стал скейтборд знаменитого профессионального скейтера Тони Хоука. В далёком 82-м он начинал на ней свою карьеру.

А это доски самой юной профессиональной скейтбордистки Скай Браун. Британская спортсменка впервые выступила на чемпионате в восемь лет. А в 12 участвовала в Олимпиаде-2020 и взяла бронзу.

Организаторы выставки считают, что скейтборды – идеальные экспонаты для Музея дизайна.

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[Джонатан Оливарес, куратор выставки]:

«Скейтборд – это объект дизайна. Роликовые доски слой за слоем, десятилетие за десятилетием претерпевали прекрасные изменения, включая эволюцию производительности. Всё это направлено на повышение эффективности. Причём в этом процессе всегда участвуют скейтбордисты-дизайнеры, скейтбордисты-инженеры и скейтбордисты-бизнесмены. Так что изменения происходят изнутри».

Скейтбординг зародился среди калифорнийских сёрферов в конце 30-х – начале 40-х годов. В 60-х производители досок для сёрфинга начали выпускать скейтборды. Позже популярность скейтбординга упала. Настоящий интерес к этому виду спорта проснулся только в 80-х, когда уличные скейтеры начали осваивать вертикальные трамплины и придумывать новые трюки.

[Алексис Саблоне, профессиональная скейтбордистка]:

«За 27 лет занятия скейтбордингом я увидела много изменений. В середине 90-х я каталась на роликовой доске на Восточном побережье США. В моём городе не было других скейтбордистов. <…> Теперь, кажется, скейтборд есть у каждого».

Сейчас в мире проходит много соревнований по скейтбордингу. А в 2020-м скейтеры впервые выступили на Олимпийских играх.

На выставке представили около ста роликовых досок, включая самые ранние модели. Половину дал в прокат калифорнийский Зал славы скейтбординга. Остальные взяты на время из частных коллекций. Также экспозиция включает ещё 150 экспонатов, демонстрирующих развитие скейтбординга.

Выставка продлится до июня следующего года.

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