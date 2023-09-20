Супермаркеты во Франции сообщают покупателям о «хитрости» производителей

Вот такие необычные таблички рядом с некоторыми товарами появились в супермаркетах Carrefour во Франции. На каждой..

Вот такие необычные таблички рядом с некоторыми товарами появились в супермаркетах Carrefour во Франции. На каждой крупными буквами написано – «шринкфляция». Так розничная сеть предупреждает покупателей о скрытом подорожании товаров. Это значит, что производитель, не повышая цену, уменьшил вес или объём какой-либо продукции.

В последнее время к шринкфляции прибегли Nestle, PepsiCo и Unilever.

[Стефан Бомпе, директор по коммуникациям компании Carrefour]:

«Например, шринкфляция отразилась на этом холодном чае. Почему? Потому что объём бутылки сократился на четверть литра. Одновременно цена за литр выросла на 40%».

Подобные манипуляции коснулись товаров 26 наименований. Таблички рядом с ними сообщают, что вес или объём уменьшились, и цена, в итоге, стала выше.

[покупатель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Здесь об этом сообщают, и это хорошо. Важна цена и ничего больше. Мы могли бы это купить, но теперь товар слишком дорогой. Цена стоит на первом месте». [покупательница]:

«Мы ничего не можем сделать. Сейчас продукты питания подорожали везде».

Руководство розничной сети Carrefour считает шринкфляцию обманом покупателей, отмечая, что причин для такого скрытого повышения цен нет.

Сейчас ритейлеры готовятся к переговорам с крупнейшими мировыми производителями товаров.

[Стефан Бомпе, директор по коммуникациям компании Carrefour]:

«Мы надеемся, что такая надпись не появится рядом с каждой полкой. Важно, чтобы торговые отношения между производителями и дистрибьюторами стали успешными и мы нашли компромисс между развитием бизнеса и поддержкой покупательной способности».

Впервые к шринкфляции прибегли компании в США в 70-е годы прошлого столетия. Тогда экономический спад сочетался с ростом цен. Позже такая практика распространилась и в других странах, включая Россию.

Короткая ссылка на эту страницу: