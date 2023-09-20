Выставка искусства и технологий открылась в Рио-де-Жанейро

Искусство и технологии объединила новая выставка, которая открыла свои двери в Рио-де-Жанейро. На Nova Bienal Rio..

Искусство и технологии объединила новая выставка, которая открыла свои двери в Рио-де-Жанейро.

На Nova Bienal Rio представлено 70 интерактивных работ. В их числе машина, формирующая социальные отношения, световые пружины, объясняющие квантовую физику, а также роботы с щупальцами, реагирующие на движения человека.

[Изабелла, посетительница выставки]:

«Интересно, как здесь показывают наше коллективное поведение. Это немного комично».

Здесь посетители могут создать свой цифровой аватар, который затем добавят к виртуальной группе людей.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Ханна Хааслахти, участница выставки из Финляндии]:

«Это инсталляция, к которой можно приобщиться. Ваше лицо снимают, затем создают аватар. Этот аватар можно увидеть среди других ранее оцифрованных лиц на экране».

Эта интерактивная инсталляция объясняет понятия квантовой физики.

[Робин Баумгартен, участник выставки из Германии]:

«Это «Квантовые джунгли» – моя интерактивная художественная инсталляция, состоящая из 720 металлических пружин, чувствительных к прикосновениям. В этой инсталляции я визуализирую квантовые частицы и их движение. Когда вы прикасаетесь к этим пружинам, они фактически создают квантовую частицу, а затем используют уравнение Шредингера для моделирования движения частиц».

Выставка Nova Bienal Rio проходит в «Музее завтрашнего дня». Её цель – дать посетителям уникальную возможность познакомиться с дополненной и виртуальной реальностью, искусственным интеллектом, машинным обучением, анимацией, игровым искусством и видео.

Мероприятие продлится до 29 октября.

Короткая ссылка на эту страницу: