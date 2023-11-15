Ремесленники со всего Пакистана съехались на фестиваль в Исламабаде

Пакистанка Сиад Биби слепа, но вопреки этому создаёт эффектные украшения из бисера. Сейчас демонстрирует своё мастерство..
Дата загрузки: 2023-11-16
Пакистанка Сиад Биби слепа, но вопреки этому создаёт эффектные украшения из бисера. Сейчас демонстрирует своё мастерство на фестивале фольклора и ремёсел в Исламабаде.
[Сиад Биби, мастерица]:
«Я делаю это с детства. Гости фестиваля хвалят мои изделия. Говорят, что я отлично справляюсь. Я счастлива слышать такие слова».
В фестивале участвуют представители разных народностей. Кто-то привозит традиционные изделия, а кто-то развлекает гостей ярмарки фольклорными песнями, музыкой и танцами.
Многие мастера не только продают готовые изделия, но и демонстрируют процесс их изготовления. В торговых палатках можно купить одежду, украшения, предметы декора и посуду.
[Садия Муртаза, гостья фестиваля]:
«На прилавках я увидела ювелирные изделия и традиционные украшения. В обычных магазинах такого не купишь. Эти изделия очаровательны».
На ярмарке продают и органические продукты.
[Наваз Али, продавец]:
«Наш лучший продукт – мумиё. Мы продаём его в Великобритании. Англичанам очень нравится. Они используют мумиё, потому что любят натуральные продукты».
Фестиваль длится восемь дней. Его ежегодно проводит Институт народного и традиционного наследия Пакистана.
[Марта Карлос, гостья фестиваля]:
«Это уникальная возможность. Я работаю в Исламабаде, и увидеть здесь, в одном месте, традиции всего Пакистана, который очень велик, – это здорово, это прекрасная возможность».
Гостям фестиваля также предлагают попробовать блюда национальной кухни.
Мероприятие помогает пакистанским ремесленникам продавать свои товары напрямую – без посредников.
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