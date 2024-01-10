Более 20 ледовых скульптур создали на фестивале «Вифлеемская звезда» в Екатеринбурге Удивительные скульптуры изо льда появились в Екатеринбурге. Здесь проходит традиционный фестиваль «Вифлеемская звезда». Ледяные творения создавали.. Дата загрузки: 2024-01-10

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Удивительные скульптуры изо льда появились в Екатеринбурге. Здесь проходит традиционный фестиваль «Вифлеемская звезда». Ледяные творения создавали 24 команды скульпторов из разных городов России.

В этом году организаторы дали 20 тем на выбор. Они связаны с историей, наукой и культурой страны. Но главной остаётся тема Рождества.

[Елена Ярославская, туристка из Астрахани]:

«Каждый раз это настолько завораживает, что просто хочется это видеть и аплодировать тем мастерам». [Марина Оликер, туристка из Челябинска]:

«Замечательная выставка, фестиваль. И несмотря на то, что идёт снег, и немножко скульптуры – я понимаю – видоизменились, они оставляют приятные впечатления, праздничное настроение дарят жителям города и гостям – таким, как я».





Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подпи-ся [Иван Зуев, скульптор из Иркутска]:

«Лёд – это праздник. Если взять фейерверк, прибить к небу, он не был бы так интересен. А лёд вызывает у людей эмоции – положительные эмоции. Я смотрю на людей, как они идут, смотрят на мою работу, просто восхищаются. Мы делаем, так сказать, безмолвную проповедь. Здесь и святые есть, и страстотерпцы, и Рождество».

Для фестиваля заготовили 300 кубометров льда. Скульпторам дали шесть дней на создание композиций. Мешали и морозы, и оттепель, но потом погода наладилась, и работать со льдом стало легче.

[Никита Заплатин, скульптор из Екатеринбурга]:

«Очень интересный материал. Каждый раз такое чувство, что с чем-то новым работаешь. Температура очень сильно влияет. Он может быть мягким, может быть твёрдым, хрупким или, наоборот, с ним порой идеально работать. Интересный материал».

Сначала скульпторы используют грубый и мощный инструмент – электропилу. Потом в ход идут стамески, резаки и ножи.

Многие команды приезжают сюда не в первый раз. Нынешний фестиваль – 18-й по счёту. Ледяные композиции будут стоять, пока не растают.