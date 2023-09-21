Протест против волны преступности прошёл в столице Перу

Требуют от армии остановить волны насилия и преступности. С таким протестом вышли сотни жителей столицы Перу...

Требуют от армии остановить волны насилия и преступности. С таким протестом вышли сотни жителей столицы Перу.

В начале недели в трёх районах Лимы власти ввели режим чрезвычайного положения. Спустя несколько дней прибыли военные, чтобы помочь полиции.

[Хорхе Чавес Креста, министр обороны Перу]:

«Перед лицом роста преступности мы пришли сюда сегодня, чтобы обеспечить соблюдение чрезвычайного положения, установленного властями».

Протестующие люди говорят, что преступные группировки их запугивают, вымогают у владельцев местного бизнеса огромные суммы, а также угрожают расправой.

[местный житель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Многим нашим соседям угрожали оружием. Мы сообщили об этом в полицию и в Бюро уголовных расследований, но они ничего не предприняли». [местная жительница]:

«Они все приехали грабить, похищать и совершать преступления. Это всё очень опасно: с бизнеса собирают огромные поборы. Людям не дают работать».

По данным офиса омбудсмена страны, число преступлений, зарегистрированных полицией в городе в прошлом году, выросло более чем до 160 тысяч. Годом ранее было примерно 120 тысяч.

При этом чрезвычайное положение означает, что в районах приостановлено право на неприкосновенность жилья. Так, полиция может проводить обыски в домах без ордера.

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