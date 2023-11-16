Многотысячный протест в Мадриде закончился стычкой с полицией

Стычками с полицией закончился многотысячный протест в Мадриде. Правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать людей. Некоторых..

Стычками с полицией закончился многотысячный протест в Мадриде. Правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать людей. Некоторых задержали.

Протест проходил у штаб-квартиры испанских социалистов. Ранее в этот день в парламенте начались дебаты, на которых Педро Санчес заявил о намерении снова занять пост премьер-министра и призвал депутатов поддержать его кандидатуру.

Сейчас Санчес исполняет обязанности главы правительства. Для победы на голосовании ему необходимо сформировать большинство в парламенте. Для этого он заручился поддержкой нескольких некрупных партий, включая сепаратистскую политическую силу «Вместе за Каталонию».

Санчес в обмен на семь голосов каталонских депутатов пообещал амнистировать осуждённых сепаратистов, которые пытались провозгласить независимость автономного региона в 2017 году. Причём до этого официальная позиция Санчеса была прямо противоположной.

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Испанцы, возмущённые такими планами, уже в 13-й раз выходят с протестом. Их поддерживают оппозиционные партии.

[Сантьяго Абаскаль, лидер партии «Голос»]:«Испанское правительство нападает на Конституцию и разделение власти. С другой стороны, это государственный переворот. Социалисты делают это вопреки всем судебным решениям, вопреки единодушному мнению судебной власти, Верховного суда и даже вопреки собственным предыдущим заявлениям. Это немыслимо и неслыханно для Европы».

Протестующие называют Санчеса предателем и говорят, что чувствуют себя обманутыми.

[протестующий]:«Лидер социалистов не собирается ни от чего отказываться. Он формирующийся диктатор. Боливарианец (действующий) в боливарианском стиле». [протестующая]:«Я прошу уважать испанских граждан, уважать наши права и уважать Конституцию Испании. Мы пришли потребовать соблюдения наших прав».

В июле в Испании прошли парламентские выборы, на которых победила Народная партия. Однако её лидер не набрал достаточно голосов, чтобы занять должность премьер-министра.

После этого король Испании поручил Санчесу сформировать правительство. Если очередное голосование тоже провалится, то обе палаты парламента будут распущены, и пройдут новые всеобщие выборы.

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