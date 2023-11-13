Масштабные протесты против амнистии каталонских сепаратистов продолжаются в Испании

«Санчес – предатель» и «Социалистическая партия убивает испанскую демократию» – под такими лозунгами проходят масштабные протесты в Испании. Они начались в ответ на планы исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса амнистировать каталонских сепаратистов.

На прошлой неделе он заключил сделку с партией «Вместе за Каталонию», чтобы заручиться её поддержкой при формировании правящей коалиции. В обмен пообещал амнистировать осуждённых сепаратистов, которые пытались провозгласить независимость Каталонии в 2017 году. Ранее политик также договорился с левой партией «Движение «Сумар»». Создав правительство, Санчес сможет остаться на посту премьера ещё на один срок.

По официальным данным, 12 ноября в Мадриде с протестом вышли 80 тысяч человек. Организаторы называют цифру в 500 тысяч.

[протестующий]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я против того, что Санчес продаёт страну за семь (голосов) законодателей. Он предал общество, демократию и дух преобразований в Испании. Он предатель и не может оставаться у власти». [протестующий]:

«Я чувствую себя по-настоящему угнетённым этой социалистической диктатурой. Нас унижают. И Санчес нас не слушает, потому что хочет насаждать свой социалистический режим».

Протесты организовали оппозиционная консервативная Народная партия и правые политические силы. Их поддерживает половина испанских граждан.

[Альберто Нуньес Фейхоо, лидер Народной партии]:

«Мы защищаем верховенство закона, потому что защищаем демократию. Поэтому мы говорим «нет» амнистии, «нет» безнаказанности, «нет» неравенству и «да» Испании со свободными и равными гражданами».

В июле в Испании прошли парламентские выборы, на которых Санчес и его социалистическая партия уступили первое место Народной партии. Однако правящая коалиция так и не была сформирована.

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