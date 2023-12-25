Массовые протесты против фальсификации выборов проходят в Сербии

Протестующие в воскресенье забросали камнями мэрию Белграда, требуя отмены результатов парламентских и региональных выборов, состоявшихся неделю..
Дата загрузки: 2023-12-26
Акция переросла в стычки с полицией. Демонстранты попытались прорваться в мэрию, где находится избирательная комиссия. Очевидцы говорят, что правоохранители для разгона людей применили перцовый спрей.
Согласно предварительным результатам внеочередных парламентских выборов, правящая Сербская прогрессивная партия набрала более 46% голосов.
При этом Международная наблюдательная миссия заявила, что она получила несправедливое преимущество благодаря предвзятости СМИ, влиянию президента Александра Вучича и нарушениям при голосовании, таким как подкуп избирателей.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что выборы были честными. Он также призвал группу лидеров оппозиции прекратить голодовку. Её в общей сложности объявили пять политиков после того, как оппозиционный альянс представил в избирательную комиссию доказательства фальсификации результатов выборов.
Эти парламентские выборы стали для страны пятыми с 2012 года. Они также совпали с местными выборами в большинстве муниципалитетов, столице Белграде и северной провинции Воеводина.
Оппозиционный альянс также заявил о серьёзных нарушениях на выборах в городскую администрацию Белграда, включая мошенничество при регистрации избирателей, взяточничество и фальсификацию результатов. Он требует повторного голосования.
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