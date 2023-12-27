Тысячи людей собрались перед зданием Центральной избирательной комиссии в Белграде. В Сербии продолжают протестовать против результатов..

Протесты в Сербии не стихают, люди тысячами выходят к ЦИК

Тысячи людей собрались перед зданием Центральной избирательной комиссии в Белграде. В Сербии продолжают протестовать против результатов выборов, которые состоялись ранее в этом месяце. По мнению людей и международных наблюдателей, они прошли с нарушениями.

Оппозиционный альянс «Сербия против насилия», занявший второе место на всеобщих выборах, обвинил правящую Сербскую прогрессивную партию в широкомасштабных фальсификациях. Власти это отрицают.

Сейчас «Сербия против насилия» организовывает ежедневные акции протеста. Вечером в воскресенье демонстрация переросла в насилие. Полиция задержала 38 человек.

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[протестующая]:

«Нам нужно продолжать, нужно, чтобы люди выходили массово. Почему мои дети и внуки должны уезжать? Почему я должна жить здесь одна? Я протестую с 1996 года, со времён Милошевича. Мне что, и дальше так продолжать?»

[протестующий]:«Если мы закроем глаза на фальсификации на выборах, то никогда не избавимся от этого правительства или от тех, кто однажды может захватить власть. У нас также есть обязательства перед арестованными, которые сейчас подвергаются преследованиям в сталинском стиле».

Международная наблюдательная миссия на прошлой неделе заявила, что правящая партия получила несправедливое преимущество благодаря предвзятости СМИ, неправомерному влиянию президента Александра Вучича и нарушениям при голосовании, таким как подкуп избирателей.

Напомним, на досрочных выборах победила пропрезидентская коалиция под названием «Александр Вучич – Сербия не должна останавливаться». Согласно данным подсчётов, она в два раза обогнала оппозиционную коалицию.

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