В Нагорном Карабахе прекратились боевые действия. Власти непризнанной республики заявили, что при посредничестве российских миротворцев договорились..

Власти Нагорного Карабаха прекратили огонь и пошли на мир с Азербайджаном

В Нагорном Карабахе прекратились боевые действия. Власти непризнанной республики заявили, что при посредничестве российских миротворцев договорились с Азербайджаном о полном прекращении огня. В Баку подтвердили эту информацию.

По данным властей Нагорного Карабаха, в ходе короткой военной эскалации погибло не менее семи мирных жителей, включая двух детей. Ранены 35 человек. В целом погибли 30 человек, 200 ранены. Сколько жертв и раненых среди азербайджанских военных, пока не известно.

Российские миротворцы эвакуировали из региона 2000 гражданских. Половина из них – дети.

Руководство Нагорно-Карабахской Республики согласилось на все условия Азербайджана. В ответ азербайджанское правительство заявило о готовности приостановить бои, которые назвала «антитеррористической операцией локального характера». Ранее оно заявило, что поводом послужили «военные провокации» со стороны Армении.

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[Анар Эйвазов, представитель Минобороны Азербайджана]:

«Подразделения вооружённых сил Армении, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, и незаконные вооружённые формирования армян складывают оружие, покидают боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются».

По условиям Баку, армия обороны Нагорного Карабаха также должна вывести из региона тяжёлую технику.

Кроме того, стороны договорились провести встречу и обсудить вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

[Ильхам Алиев, президент Азербайджана]:

«Все права (карабахских армян) будут соблюдены. Право на образование, культуру и религию. Также будут соблюдены муниципальные и избирательные права».

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян снова заявил, что армянских военных в Нагорном Карабахе не было. Он также сказал, что Армения не участвовала в обсуждении и создании текста соглашения о прекращении огня.

[Никол Пашинян, премьер-министр Армении]:

«Если миротворцы предложили заключить мирное соглашение, значит, они полностью и без каких-либо оговорок приняли на себя ответственность за обеспечение безопасности армян в Нагорном Карабахе».

По словам Пашиняна, Армения продолжит наблюдать за ситуацией в Нагорном Карабахе. Между тем в Ереване идут протесты. Люди требуют защитить карабахских армян.

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