Протесты против премьера Словакии стали масштабнее

Ещё больше протестующих вышли на улицы Братиславы – столицы Словакии. Третью неделю здесь продолжаются выступления против..

Ещё больше протестующих вышли на улицы Братиславы – столицы Словакии. Третью неделю здесь продолжаются выступления против планов правительства принять реформу уголовного законодательства. Она включит роспуск специальной прокуратуры, которая расследует коррупционные преступления.

По данным местных СМИ, на недавний протест вышло от 15 до 18 тысяч человек. На прошлой неделе демонстрантов было до десяти тысяч.

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[протестующий]:«Я пришёл, потому что мне не всё равно, что происходит, что делает это правительство. Мне не нравится, как мы выглядим в Евросоюзе».

Премьер-министр левого толка Роберт Фицо пытается провести через парламент реформу, которая включит упразднение специальной антикоррупционной прокуратуры. Также в рамках закона ограничат защиту информаторов и сократят сроки наказания за финансовые преступления.

Европейская комиссия предупредила, что, если Словакия нарушит законы ЕС, в отношении неё могут быть приняты дисциплинарные меры.

[Михал Симека, политик]:«Европейская прокуратура им ясно сказала, что реформа угрожает верховенству закона в Словакии. Она ясно сказала, что если они продолжат, Словакия также может потерять деньги от Евросоюза. Они открыто лгут и лишают нас будущего».

Фицо несколько раз занимал должность премьер-министра Словакии. В предыдущий раз он ушёл в отставку в 2018 году на фоне массовых протестов против коррупции, последовавших за убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты.

Сам Фицо обвиняет специальную антикоррупционную прокуратуру в политической предвзятости и говорит, что её действия нарушают права человека.

Правительство хотело принять реформу перед Рождеством. Теперь же чиновники говорят, что голосование, скорее всего, перенесут на январь.

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