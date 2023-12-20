Протесты против премьера Словакии стали масштабнее

Ещё больше протестующих вышли на улицы Братиславы – столицы Словакии. Третью неделю здесь продолжаются выступления против..
Дата загрузки: 2023-12-21
По данным местных СМИ, на недавний протест вышло от 15 до 18 тысяч человек. На прошлой неделе демонстрантов было до десяти тысяч.[протестующий]:
«Я пришёл, потому что мне не всё равно, что происходит, что делает это правительство. Мне не нравится, как мы выглядим в Евросоюзе».
Премьер-министр левого толка Роберт Фицо пытается провести через парламент реформу, которая включит упразднение специальной антикоррупционной прокуратуры. Также в рамках закона ограничат защиту информаторов и сократят сроки наказания за финансовые преступления.
Европейская комиссия предупредила, что, если Словакия нарушит законы ЕС, в отношении неё могут быть приняты дисциплинарные меры.[Михал Симека, политик]:
«Европейская прокуратура им ясно сказала, что реформа угрожает верховенству закона в Словакии. Она ясно сказала, что если они продолжат, Словакия также может потерять деньги от Евросоюза. Они открыто лгут и лишают нас будущего».
Фицо несколько раз занимал должность премьер-министра Словакии. В предыдущий раз он ушёл в отставку в 2018 году на фоне массовых протестов против коррупции, последовавших за убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты.
Сам Фицо обвиняет специальную антикоррупционную прокуратуру в политической предвзятости и говорит, что её действия нарушают права человека.
Правительство хотело принять реформу перед Рождеством. Теперь же чиновники говорят, что голосование, скорее всего, перенесут на январь.
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