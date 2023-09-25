На севере Косово произошли столкновения между сербами и полицией

Столкновения между сербами и полицейскими-албанцами произошли на севере Косово. Известно, что трое сербов погибли. Возможно, есть..
Дата загрузки: 2023-09-26
Глава МВД Косово сообщил, что арестованы шестеро нападавших. По его словам, полицейские также нашли много оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что нападавших спонсировала Сербия.
[Альбин Курти, премьер-министр Косово]:
«Нападения на нашу полицию продолжаются. Не менее 30 вооружённых до зубов людей – военных или полицейских – находятся в непосредственной близости от наших полицейских сил. Я предлагаю этим людям сдаться нашим органам безопасности».
Косовские власти сообщили, что вооружённые люди в масках также ворвались на территорию монастыря Баньска. Священники и прихожане закрылись в монастырском храме. Они слышали редкие выстрелы. Никто не пострадал.
Между тем президент Сербии Александр Вучич осудил убийство полицейского-албанца. Он также заявил, что в конфликте участвовали косовские сербы, и Белград к этому отношения не имеет.
Вучич представил свою версию произошедшего. Он сказал, что группа косовских сербов с помощью двух грузовиков перекрыла проезд в деревню Баньска. Полиция попыталась убрать баррикаду, что закончилось кровопролитием.
[Александр Вучич, президент Сербии]:
«Их (косовских сербов) окружили, и на них жестоко напали. И мы задумались, почему операцию не провели «Силы НАТО для Косово»? Жертв было бы меньше. Они дали карт-бланш (премьер-министру) Курти, чтобы он, как говорится, разобрался с террористами и убил как можно больше людей».
Эти столкновения стали первым крупным конфликтом в регионе с мая.
Косово – частично признанное государство. Сербия не признаёт его независимости и считает своей территорией. Конфликт обострился в августе прошлого года. Формальным поводом стало истечение 11-летнего срока действия документов на автомобили для сербов, живущих на севере Косово.
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