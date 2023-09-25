Столкновения между сербами и полицейскими-албанцами произошли на севере Косово. Известно, что трое сербов погибли. Возможно, есть..

На севере Косово произошли столкновения между сербами и полицией

Столкновения между сербами и полицейскими-албанцами произошли на севере Косово. Известно, что трое сербов погибли. Возможно, есть ещё один убитый, но эта информация пока не подтверждена. Два человека получили ранения. Полиция также понесла потери. Один правоохранитель погиб, двое ранены.

Глава МВД Косово сообщил, что арестованы шестеро нападавших. По его словам, полицейские также нашли много оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что нападавших спонсировала Сербия.

[Альбин Курти, премьер-министр Косово]:

«Нападения на нашу полицию продолжаются. Не менее 30 вооружённых до зубов людей – военных или полицейских – находятся в непосредственной близости от наших полицейских сил. Я предлагаю этим людям сдаться нашим органам безопасности».

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Косовские власти сообщили, что вооружённые люди в масках также ворвались на территорию монастыря Баньска. Священники и прихожане закрылись в монастырском храме. Они слышали редкие выстрелы. Никто не пострадал.

Между тем президент Сербии Александр Вучич осудил убийство полицейского-албанца. Он также заявил, что в конфликте участвовали косовские сербы, и Белград к этому отношения не имеет.

Вучич представил свою версию произошедшего. Он сказал, что группа косовских сербов с помощью двух грузовиков перекрыла проезд в деревню Баньска. Полиция попыталась убрать баррикаду, что закончилось кровопролитием.

[Александр Вучич, президент Сербии]:

«Их (косовских сербов) окружили, и на них жестоко напали. И мы задумались, почему операцию не провели «Силы НАТО для Косово»? Жертв было бы меньше. Они дали карт-бланш (премьер-министру) Курти, чтобы он, как говорится, разобрался с террористами и убил как можно больше людей».

Эти столкновения стали первым крупным конфликтом в регионе с мая.

Косово – частично признанное государство. Сербия не признаёт его независимости и считает своей территорией. Конфликт обострился в августе прошлого года. Формальным поводом стало истечение 11-летнего срока действия документов на автомобили для сербов, живущих на севере Косово.

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