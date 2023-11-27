Подобные сцены можно видеть и в израильских городах, и на палестинских территориях уже несколько дней. В..

В третий день перемирия освободили ещё 13 израильских заложников

Подобные сцены можно видеть и в израильских городах, и на палестинских территориях уже несколько дней. В то время как Израиль освобождает палестинских подростков и женщин из своих тюрем, группировка ХАМАС передаёт Красному кресту израильских заложников.

В третий день четырёхдневного прекращения огня освободили ещё 13 израильтян, а также четверых иностранцев, среди которых три тайца и один человек с российским паспортом.

В число освобождённых израильтян вошла 4-летняя Абигейл с израильско-американским гражданством. Она провела в плену 51 день. При этом 7 октября, во время нападения боевиков на её кибуц, были убиты оба её родителя. Теперь о ней будут заботиться родственники.

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[Кармель Эдан, дедушка девочки]:

«Я был в шоке, не мог поверить, пока её не увидел. Просто не мог поверить. Теперь мне легче, но не окончательно, ведь счастье смешано со скорбью по её родителям Рою и Хадар».

Ранее, в пятницу и субботу, ХАМАС освободил ещё две группы заложников. В первый день это были 13 израильских граждан, а также одиннадцать иностранцев: десять тайцев и один филиппинец. Во второй день освободили 20 заложников: 13 израильтян и семерых иностранцев.

В ответ Израиль выпускал по 39 палестинских заключённых.

При этом на второй день боевики сначала отказались выпускать заложников, обвиняя Израиль в нарушении соглашения о временном прекращении огня. Однако спустя несколько часов обмен всё же состоялся.

Одновременно в Тель-Авиве и Иерусалиме прошли массовые акции с требованием освободить всех израильских заложников. В них приняли участие десятки тысяч человек.

Согласно условиям временного прекращения огня, его срок может продлеваться, если ХАМАС каждый день будет освобождать не менее десяти израильских заложников. При этом ЦАХАЛ установил, что перемирие продлится не дольше десяти дней. Затем он намерен продолжить боевые действия в секторе Газа.

Это означает, что максимальное количество освобождённых израильтян может составить около 130 человек. В общей сложности в руках ХАМАС было 240 заложников.

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