Почему центр без машин – далёкое будущее Берлина

Жители немецкой столицы едут на работу на велосипедах. Но велодорожки есть не во всех районах Берлина...

Жители немецкой столицы едут на работу на велосипедах. Но велодорожки есть не во всех районах Берлина.

В то время как многие европейские города, такие как Копенгаген, Амстердам и Париж, резко сокращают автомобильное движение в своих центрах в пользу двухколёсного транспорта, Берлин, по мнению критиков, отстаёт.

На Потсдамодамской площади мнения велосипедистов разделились. Одни говорят, что инфраструктура плохая, другие отмечают, что место для автомобилей тоже нужно предусмотреть.

[Елена Витте, велосипедистка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Трудно ездить на велосипеде. Но по сравнению с тем, что было десять лет назад, стало лучше. Я приехала из Фрайбурга, что на юге Германии. Там просто рай для велосипедистов. По сравнению с тем, как было там, здесь очень тяжело». [Сергей, велосипедист]:

«Конечно, в каждом городе нужны велосипедные дорожки. Но нельзя отнимать место у машин и сразу отдавать его велосипедистам».

Критики жалуются, что администрация Берлина ввела жёсткие ограничения на создание новых зон, свободных от автомобилей.

Ещё недавно на участке Фридрихштрассе была зона, свободная от машин. Однако теперь здесь снова наблюдается автомобильное движение. Некоторые проекты по строительству велосипедных дорожек отложили или приостановили.

[Рагнхильд Зёренсен, эксперт в области городской мобильности]:

«Здесь, по сути, убирают все преимущества экологичной мобильности. Всё это делают в пользу автомобилей в городе».

При этом власти говорят, что просто исправляют дисбаланс, когда упор делается на велосипеды, а к другим видам транспорта формируют негативное отношение.

[Йоханнес Крафт, представитель правящей партии]:

«Мы считаем, что безопасность всех видов транспорта важна. Это касается и пешеходов, и общественного транспорта, такого как метро, поезда и автобусы. Это касается и автомобилей».

Стоит отметить, что вокруг Берлина возведена велотрасса длиной 330 километров. Любители активного отдыха, проезжая по ней, могут познакомиться с уникальными культурными и природными ландшафтами.

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