Сотни иностранцев и раненых палестинцев смогли покинуть сектор Газа

Машины скорой помощи доставили сотни людей из Газы в Египет через вновь открывшийся контрольно-пропускной пункт «Рафах»...

Машины скорой помощи доставили сотни людей из Газы в Египет через вновь открывшийся контрольно-пропускной пункт «Рафах».

В соответствии с соглашением, достигнутым между Египтом, Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, ряду иностранцев и тяжело раненых палестинцев было разрешено покинуть анклав.

Египет подготовил полевые госпитали на Синайском полуострове.

Согласно источникам, через КПП прошло около 500 иностранцев. При этом среди них не было никого из 240 израильских заложников, захваченных боевиками 7 октября.

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Через КПП также продолжают следовать грузовики с гуманитарной помощью для жителей Газы. Сколько переход будет оставаться открытым, пока неизвестно.

Ранее премьер-министр Израиля отказался делать «гуманитарную паузу» в военной операции, к чему призывали многие страны.

По данным министерства здравоохранения Газы, в результате авиаударов Израиля было убито более 8700 палестинцев. Продовольствия, топлива, питьевой воды и медикаментов не хватает, а больницы с трудом справляются с лечением раненых.

Между тем, министр обороны Израиля Йоав Галлант посетил войска недалеко от границы сектора Газа. По его словам, наземная операция ЦАХАЛ внутри анклава продолжается успешно. Армия сражается с боевиками ХАМАС, которые построили лабиринт из тоннелей.

По данным израильского правительства, во время атаки 7 октября было убито около 1100 мирных израильтян и 300 военных. Ещё 240 человек боевики захватили в плен и увезли в сектор Газа. Одна из целей наземной операции – их освободить.

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