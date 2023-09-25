Более 75 ценных артефактов вернулись в Перу. Ранее их в разные годы нелегально вывезли за рубеж...

В Перу вернулись 76 ценных артефактов, ранее вывезенных за рубеж

Более 75 ценных артефактов вернулись в Перу. Ранее их в разные годы нелегально вывезли за рубеж. Министерство иностранных дел страны официально представило экспонаты.

[Игнасио Игерас, замминистра МИД Перу]:

«Это новая партия предметов, представляющих наше ценное культурное наследие. Экспонаты репатриировали из Аргентины, Бельгии, США и Швейцарии».

Большинство артефактов были созданы в доиспанский период. Они принадлежат культурам Мочика, Наска и Ламбайеке.

[Игнасио Игерас, замминистра МИД Перу]:

«Есть также фрагменты текстильных изделий, созданных в доиспанские времена – в эпоху культур Чанкай и Вари».

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Ещё три изделия были созданы в колониальную эпоху.

Все эти ценности принадлежали музеям, а также частным коллекционерам. Большинство владельцев передали экспонаты властям Перу добровольно.

За последние четыре года в Перу вернулись почти 2000 археологических артефактов и исторических документов.

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